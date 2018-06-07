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Дебора Фейрли: Кабмин выделил 50 млн гривен для венчурных инвестиций

Украинские власти выделили 50 млн гривен из государственного бюджета для инвестирования в hi-tech стартапы в Украине, которые могут иметь успех не только внутри страны, но и на глобальном рынке

Об этом на ІХ Национальном экспертном форуме Института Горшенина рассказала Дебора Фейрли, старший советник правительственного уполномоченного по вопросам инвестиций.

"Мы собираемся осуществлять эти инвестиции в форме грантов. Государство не будет получать долю собственности в этих стартапах, они будут оставаться в собственности своих основателей", - рассказала она.

По ее словам, Фонд поддержки стартапов будет искать украинские компании, которые нуждаются в инвестициях для выведения своего продукта на новый уровень либо нанять больше разработчиков, либо выйти на иностранные рынки и пр.

"Мы бы хотели, чтобы подающие надежды молодые разработчики - а их не так уже мало - имели возможность развиваться", - сказала она.

Фейрли рассказала, что в последнее время она провела много времени в так называемых бизнес-акселераторах и инкубаторах в Днепре, Львове, Харькове, и увидела большое количество разработчиков, желающих работать во благо Украины.

При этом она признала, что пока не может сказать, сколько именно компаний получат венчурные инвестиции от правительства Украины.

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