Дебора Фейрли: Кабмин выделил 50 млн гривен для венчурных инвестиций
Об этом на ІХ Национальном экспертном форуме Института Горшенина рассказала Дебора Фейрли, старший советник правительственного уполномоченного по вопросам инвестиций.
"Мы собираемся осуществлять эти инвестиции в форме грантов. Государство не будет получать долю собственности в этих стартапах, они будут оставаться в собственности своих основателей", - рассказала она.
По ее словам, Фонд поддержки стартапов будет искать украинские компании, которые нуждаются в инвестициях для выведения своего продукта на новый уровень либо нанять больше разработчиков, либо выйти на иностранные рынки и пр.
"Мы бы хотели, чтобы подающие надежды молодые разработчики - а их не так уже мало - имели возможность развиваться", - сказала она.
Фейрли рассказала, что в последнее время она провела много времени в так называемых бизнес-акселераторах и инкубаторах в Днепре, Львове, Харькове, и увидела большое количество разработчиков, желающих работать во благо Украины.
При этом она признала, что пока не может сказать, сколько именно компаний получат венчурные инвестиции от правительства Украины.
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