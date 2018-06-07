Данилюк заявил, что нардепы уговаривали его не увольнять Насирова
Об этом сообщает Еспресо.TV.
По мнению Данилюка, более года Государственная фискальная служба имела полулегитимного и полностью управляемого руководителя. Поэтому реформа этого органа не проводилась.
"Работу ГФС пронизывают коррупция и конфликты интересов. Назначение на должность профессионала, к которому есть доверие, невозможно, когда должность является предметом торгов между политическими силами. К сожалению, ситуация в ГФС является типичной для всех важных органов Украины”, - заявил министр.
Данилюк отметил, что со дня назначения он строил в Украине финансовый блок, независимый он политического давления и календаря выборов.
"Поэтому я уволил руководителя ГФС Романа Насирова. Хотя много тех, кто сидит в этом зале, отговаривали меня от этого и говорили, что это нарушает понятийный баланс", - подытожил министр.
- 6 июня премьер-министр Владимир Гройсман подписал представление в Верховную Раду на увольнение с должности Данилюка.
- 7 июня украинский парламент проголосовал за отставку министра финансов Александра Данилюка.
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