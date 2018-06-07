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Данилюк заявил, что нардепы уговаривали его не увольнять Насирова


фото: voanews
Министр финансов Александр Данилюк заявил, что народные депутаты уговаривали его не увольнять руководителя Государственной фискальной службы Романа Насирова

Об этом сообщает Еспресо.TV.

По мнению Данилюка, более года Государственная фискальная служба имела полулегитимного и полностью управляемого руководителя. Поэтому реформа этого органа не проводилась.

"Работу ГФС пронизывают коррупция и конфликты интересов. Назначение на должность профессионала, к которому есть доверие, невозможно, когда должность является предметом торгов между политическими силами. К сожалению, ситуация в ГФС является типичной для всех важных органов Украины”, - заявил министр.

Данилюк отметил, что со дня назначения он строил в Украине финансовый блок, независимый он политического давления и календаря выборов.

"Поэтому я уволил руководителя ГФС Романа Насирова. Хотя много тех, кто сидит в этом зале, отговаривали меня от этого и говорили, что это нарушает понятийный баланс", - подытожил министр.


 

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