Четверть Одессы осталась без света

7 июня, 2018, 16:07

Из-за пожара на подстанции 75% абонентов Суворовского района Одессы остались без электроснабжения

Об этом сообщает пресс-служба горсовета Одессы.

7 июня в 3:23 часа ночи произошло повреждение силового трансформатора на электроподстанции "Крымская", что привело к возгоранию трансформаторного масла и самого трансформатора.

Для обеспечения безопасности во время ликвидации возгорания подстанция "Крымская" была полностью обесточена. При этом отключены 123 трансформаторные подстанции Северного РЭС, что составляет 75% абонентов поселка Котовское.

По предварительным данным, электроснабжение потребителей поселка Котовское будет восстановлено после ликвидации последствий технологического нарушения. Планируется, что электричество в домах одесситов появится уже до конца суток 7 июня 2018 г.