Четверть Одессы осталась без света
7 июня, 2018, 16:07
Из-за пожара на подстанции 75% абонентов Суворовского района Одессы остались без электроснабжения
Об этом сообщает пресс-служба горсовета Одессы.
7 июня в 3:23 часа ночи произошло повреждение силового трансформатора на электроподстанции "Крымская", что привело к возгоранию трансформаторного масла и самого трансформатора.
Для обеспечения безопасности во время ликвидации возгорания подстанция "Крымская" была полностью обесточена. При этом отключены 123 трансформаторные подстанции Северного РЭС, что составляет 75% абонентов поселка Котовское.
По предварительным данным, электроснабжение потребителей поселка Котовское будет восстановлено после ликвидации последствий технологического нарушения. Планируется, что электричество в домах одесситов появится уже до конца суток 7 июня 2018 г.
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