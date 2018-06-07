Церемония награждения литературной премии "Коронация слова - 2018". ТРАНСЛЯЦИЯ
Пьесы, Киносценарии, Песенная лирика, Романы, и Спец-награды от партнеров. В рамках Церемонии состоится награждение "Золотых писателей Украины", авторов, тиражи изданий которых достигли 100 000 экземпляров.
Гостей Церемонии поздравят известные украинские звезды.
Ведущие вечера: Ольга Сумская и Дмитрий Хоркин.
За 18 лет конкурс: открыл около 1000 новых имен, романисты "Коронации слова" выдали более 800 романов совокупным тиражом более 10 миллионов экземпляров. Благодаря "Коронации слова", украинская литература дополнилась произведениями современных известных авторов: Люко Дашвар, Ирэн Роздобудько, Лариса Денисенко, Владимир Лис, Галина Вдовиченко, Наталья и Александр Шевченко, Анна Багряная, Максим Кидрук, Марина Гримич, Алексей Волков, Мила Иванцова, Марианна Малина, Юрий Сорока, Василий Шкляр, Богдан Коломийчук, Мария Матиос, Виктория Гранецкая, Андрей Кокотюха, Мария и Сергей Дяченко, Светлана Талан, Кира Малко..
Снято более 30 фильмов по киносценариям и романами лауреатов "Коронации слова", среди самых известных: "Червоный", "Дом “Слово”, "Пуговица", "Гнездо горлицы", "Ползет змея", "Темная вода", "Век Якова", "Борода", "Экс", "Екатерина".
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