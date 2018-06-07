Британия обеспокоена голодовкой Сенцова и требует освободить политзаключенных
Об этом сообщает пресс-центр Министерства иностранных дел Великобритании.
В ведомстве напомнили, что этих четырех политзаключенных задержала российская власть за проявление противодействия незаконной аннексии Крыма. В результате судебных заседаний, которые не соответствовали международным стандартам, украинцев посадили на длительный срок.
В британском МИДе отметили, что эти судебные дела, а также еще более 70 дел против украинцев и крымских татар, свидетельствуют о систематическом преследовании Россией тех, кто выражает свое несогласие с незаконной аннексией полуострова.
"Мы глубоко обеспокоены состоянием четырех украинских граждан, удерживаемых Россией, которые голодают в знак протеста против содержания под стражей украинских политзаключенных. Лишение свободы их и других украинцев, которые были заключены Россией, являются политически мотивированными. Мы призываем российскую власть немедленно освободить их", - отмечается в заявлении.
- Напомним, 14 мая Олег Сенцов объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, удерживаемых в России и аннексированном Крыму. Сенцов требует освободить 64 украинских политзаключенных.
- Президент Украины Петр Порошенко обратился к мировому сообществу с просьбой продолжить давление на Россию с целью освобождения из плена украинских политзаключенных.
- У украинского омбудсмена открыли производство из-за нарушения Россией прав Сенцова и Кольченко.
- Похищенный российским ФСБ украинский политзаключенный Александр Шумков объявил голодовку в знак солидарности с другими заключенными Кремля.
- Телеканал "Еспресо" присоединился к акции #FreeSentsov.
- Сенцова перевели на поддерживающую терапию.
- Политзаключенный Кольченко объявил голодовку в поддержку Сенцова.
- Кольченко заставляют принять гражданство России и шантажируют родителями.
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