Британия обеспокоена голодовкой Сенцова и требует освободить политзаключенных

7 июня, 2018, 08:46

МИД Великобритании обеспокоено состоянием здоровья политзаключенных Олега Сенцова, Александра Кольченко, Александра Шумкова и Владимира Балуха, которые голодают в знак протеста

Об этом сообщает пресс-центр Министерства иностранных дел Великобритании.

В ведомстве напомнили, что этих четырех политзаключенных задержала российская власть за проявление противодействия незаконной аннексии Крыма. В результате судебных заседаний, которые не соответствовали международным стандартам, украинцев посадили на длительный срок.

В британском МИДе отметили, что эти судебные дела, а также еще более 70 дел против украинцев и крымских татар, свидетельствуют о систематическом преследовании Россией тех, кто выражает свое несогласие с незаконной аннексией полуострова.

"Мы глубоко обеспокоены состоянием четырех украинских граждан, удерживаемых Россией, которые голодают в знак протеста против содержания под стражей украинских политзаключенных. Лишение свободы их и других украинцев, которые были заключены Россией, являются политически мотивированными. Мы призываем российскую власть немедленно освободить их", - отмечается в заявлении.