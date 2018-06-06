За 3 месяца из незаконного оборота изъяли 947 гранат и 100 кг взрывчатки

6 июня, 2018, 13:53

В рамках спецоперации по противодействию незаконному обороту оружия и боеприпасов правоохранители изъяли около 950 гранат, 100 кг взрывчатки и более 100 тысяч патронов

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Мероприятия, направленные на выявление незаконного оружия и взрывчатки, продолжались по всей Украине с марта по май.

Как отметил начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин, целью мероприятий стало установление и пресечение каналов поставки оружия и боеприпасов с востока страны до областей, где не ведутся боевые действия. А следовательно – предупреждение преступлений с использованием оружия.

"За это время открыто 2,3 тысячи уголовных правонарушений по фактам незаконного оборота оружия, 1356 лицам уже сообщено о подозрении в совершении таких преступлений. Изъято тысячи единиц огнестрельного оружия, 947 гранат, 152 взрывных устройства, 107 тысяч патронов и 98 кг взрывчатых веществ", – отметил Вячеслав Аброськин.

Аброськин добавил, что главным "фильтром" по предупреждению утечки оружия остаются блокпосты и проверки на вокзалах. Это касается Луганской и Донецкой областей, и также - Харьковской, Днепропетровской и Запорожской.

К спецоперации привлекались почти все службы полиции. Наибольшее количество выявленных фактов приходится на уголовный розыск и подразделение превенции. В то же время важным является привлечение кинологической службы. Так, за период спецмероприятий благодаря служебным собакам установлено 50 фактов незаконного обращения с оружием и взрывчаткой.

Всего же за пять месяцев года полиция выявила около 3,5 тысяч фактов незаконного оборота огнестрельного оружия и взрывоопасных предметов.