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Итальянский парламент проголосовал за правительство, которое хочет отменить антироссийские санкции

Палата депутатов парламента Италии выразила вотум доверия новому правительству Джузеппе Конте, который выступает за отмену антироссийских санкций

Как передает AFP, за коалиционное правительство проголосовали 350 депутатов, 236 высказались против.

Накануне верхняя палата итальянского парламента одобрила правительство премьер-министра Джузеппе Конте.

Поддержка обеих палат парламента дает 53-летнему премьеру от ультраправой Лиги Севера и радикального Движения пяти звезд мандат на реализацию его программы "правительства перемен".

Задачами правительства заявлены сокращение налогов, увеличение расходов на социальное обеспечение и пересмотр бюджетных и миграционных правил Европейского Союза.

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