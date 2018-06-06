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В Испании планируют разрешить использование каннабиса в медицинских целях

Региональный парламент испанской провинции Валенсия поддержал инициативу использования каннабиса в медицинских целях

Об этом сообщает El Pais.

Отмечается, что инициативу, которая не является законом, поддержали 68 депутатов регионального парламента — социалисты, Podemos и центристская партия "Граждане". «Против» проголосовали 28 депутатов от консервативной Народной партии.

В документе, который передали региональному правительству, рекомендуется внести соответствующие законодательные изменения для регулирования выращивания для личного использования, а также отмену наказаний за это.

Кроме того, планируется создание парламентской комиссии для изучения обеспечения юридических и технических гарантий использования каннабиса в терапевтических целях.

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