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В столице разоблачили наркоторговцев с "товаром" на полмиллиона гривен


фото: NPU
Киевские правоохранители задержали группу наркоторговцев с амфетамином, кокаином и таблетками экстази на полмиллиона гривен

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Следователи Подольского управления полиции совместно с работниками управления наркопреступности задержали организатора и двух сообщников. Это - 25-летний и двое 22-летних местных жителей.

У одного из мужчин полицейские изъяли вещества, похожие на наркотики. Предварительно - около 50 граммов амфетамина, около 20 граммов кокаина, 100 таблеток экстази, а также весы и фасовочные пакеты.

По ценам "черного" рынка, стоимость изъятого составляет около 500 тысяч гривен. По данному факту внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по статье “Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов”.

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