В Следкоме России работает управление преследований украинских военных, - ГПУ

6 июня, 2018, 22:51

В Следственном комитете России создали управление, которое занимается привлечением украинских военных к уголовной ответственности за якобы совершенные преступления против граждан на Донбассе

Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.

"В мае-июне 2014 года в структуре центрального аппарата СК РФ создано управление по расследованию преступлений, связанных с применением запрещенных средств и методов ведения войны. Целью деятельности этого управления, как видно из официального сайта учреждения, является привлечение украинских военных к уголовной ответственности за якобы совершенные ими преступления в отношении мирных граждан", - говорится в сообщении.

Таким образом, деятельность управления направлена на содействие террористическим организациям "ДНР" и "ЛНР" в их преступной деятельности, а также дискредитацию украинских военных.

"Благодаря плодотворному сотрудничеству между Министерством обороны Украины, Генеральным штабом Вооруженных Сил Украины и Генеральной прокуратурой сейчас дополнительно добыты неопровержимые доказательства безосновательности выдвинутых обвинений в отношении 8 действующих и бывших командиров бригад ВСУ, большинство из которых вообще не находились в зоне проведения АТО в инкриминируемый им период", - добавили в ГПУ.