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В Следкоме России работает управление преследований украинских военных, - ГПУ

В Следственном комитете России создали управление, которое занимается привлечением украинских военных к уголовной ответственности за якобы совершенные преступления против граждан на Донбассе

Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.

"В мае-июне 2014 года в структуре центрального аппарата СК РФ создано управление по расследованию преступлений, связанных с применением запрещенных средств и методов ведения войны. Целью деятельности этого управления, как видно из официального сайта учреждения, является привлечение украинских военных к уголовной ответственности за якобы совершенные ими преступления в отношении мирных граждан", - говорится в сообщении.

Таким образом, деятельность управления направлена на содействие террористическим организациям "ДНР" и "ЛНР" в их преступной деятельности, а также дискредитацию украинских военных.

"Благодаря плодотворному сотрудничеству между Министерством обороны Украины, Генеральным штабом Вооруженных Сил Украины и Генеральной прокуратурой сейчас дополнительно добыты неопровержимые доказательства безосновательности выдвинутых обвинений в отношении 8 действующих и бывших командиров бригад ВСУ, большинство из которых вообще не находились в зоне проведения АТО в инкриминируемый им период", - добавили в ГПУ.

  • Напомним, следственный комитет РФ регулярно открывает новые уголовные дела против украинских военных за якобы обстрелы мирных жителей. По последним данным, СК РФ незаконно предъявил обвинения более 180 украинским военнослужащим.
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