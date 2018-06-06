В РФ угрожают лишить Украину транзита газа за арест активов "Газпрома"
6 июня, 2018, 16:49
Министр энергетики России Александр Новак заявил, что арест имущества “Газпрома” может повлиять на переговоры о дальнейших поставках газа и его транзите через Украину
Об этом заявил министр энергетики РФ Александр Новак, передает “Интерфакс”.
"Конечно, на наш взгляд, те мероприятия, которые сегодня проводят украинские коллеги по взысканию задолженности, не приводят к положительному разрешению ситуации, связанной с поставками и транзитом газа в Украину. Поэтому мы считаем, что такие действия произведут негативный эффект на дальнейшие партнерские отношения", - заявил российский министр.
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- Напомним, 28 февраля Стокгольмский арбитраж удовлетворил требование НАК "Нафтогаз Украины" о компенсации за недопоставленные российским "Газпромом" объемы газа для транзита. Арбитраж присудил выплатить в пользу "Нафтогаза" $4,63 млрд. По итогам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" обязан выплатить НАК $2,56 млрд.
- В "Газпроме" отказались поставлять газ "Нафтогазу", в том числе уже оплаченные объемы. После этого "Газпром" объявил о немедленном разрыве всех контрактов с Украиной и критически уменьшил давление на входе украинской ГТС. Глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что расторжение контрактов с "Нафтогазом" продлится 1,5-2 года.
- В Минюсте Украины заявили, что принудительно взыскать штраф с "Газпрома" можно путем ареста зарубежных активов компании.
- В "Газпроме" заявили о готовности к переговорам с Украиной по транзиту.
- Правления "Нафтогаза" получит $45,6 млн премии за победу над Россией в Стокгольмском суде.
- 30 мая "Нафтогаз Украины" начал процесс взыскания долга в $2,6 млрд с российского ПАО "Газпром" в судах Швейцарии, Нидерландов и Великобритании.
- 5 июня суд арестовал голландские активы российской компании "Газпром" для выплаты "Нафтогазу" $2,6 млрд соответственно до решения Стокгольмского арбитража.
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