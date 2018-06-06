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В РФ угрожают лишить Украину транзита газа за арест активов "Газпрома"


фото: mir24.tv
Министр энергетики России Александр Новак заявил, что арест имущества “Газпрома” может повлиять на переговоры о дальнейших поставках газа и его транзите через Украину

Об этом заявил министр энергетики РФ Александр Новак, передает “Интерфакс”.

"Конечно, на наш взгляд, те мероприятия, которые сегодня проводят украинские коллеги по взысканию задолженности, не приводят к положительному разрешению ситуации, связанной с поставками и транзитом газа в Украину. Поэтому мы считаем, что такие действия произведут негативный эффект на дальнейшие партнерские отношения", - заявил российский министр.

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