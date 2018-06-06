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В правительстве назвали количество судов-нарушителей, которые заходили в порта Крыма в мае


фото: proezdom
В течение мая в порта оккупированного Крыма зашло 16 грузовых судов-нарушителей и танкеров

Об этом сообщает пресс-служба МинТОТ.

Все суда под флагом РФ. В целом они заходили 54 раза в порта Севастополя и Керчи.

Кроме того на рейде в акваториях портов Севастополя, Феодосии, Керчи и Ялты, которые используются для стоянки, зафиксировано 15 судов под флагами Российской Федерации, Панамы, Коморских островов и Островов Кука.

Напомним, что морские порты, расположенные на территории Автономной Республики Крым (Евпатория, Керчь, Севастополь, Феодосия, Ялта) закрыты по распоряжению Кабмина.

Захода судов под иностранными флагами в закрытых морских портов и терминалов, расположенных на территории АР Крым и Севастополя, является нарушением.

— МТОТ (@mtot_gov_ua) 5 июня 2018 г.

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