В Одессе неизвестный избил американского певца

6 июня, 2018, 22:17

В Одессе неизвестный в ходе конфликта избил 71-летнего американского певца Билла Уоррена, ученика Синатры

В полицию поступило заявление гражданина США о том, что в центре города его избил неизвестный, информирует УНИАН.

Заявитель указал, что у него возник конфликт с неизвестным ему человеком, который в ходе инцидента несколько раз ударила его по лицу и руке. Правоохранители открыли уголовное производство по факту нанесения легких телесных повреждений.

В то же время активист Юрий Дьяченко сообщил, что на Дерибасовской встретил иностранца, лицо которого было в крови.

"Подошел, спросил, что случилось. Отвечают: "Вызывай полицию". Звоню, в полицию - спрашивают, нужна ли скорая медицинская помощь, уточнил: нужна. Через 25 минут приезжает «скорая», врач английским не владеет. Медики хотят отвезти иностранца, тот сильно нервничает, говорит, что будет ждать полицию", - отметил Дьяченко.

Он обнародовал в социальных сетях фото избитого иностранца, которого идентифицировали как американского певца и шоумена 71-летнего Билла Уоррена - обладателя двух национальных премий США, ученика знаменитого Фрэнка Синатры.