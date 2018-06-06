В Одессе неизвестный избил американского певца
В полицию поступило заявление гражданина США о том, что в центре города его избил неизвестный, информирует УНИАН.
Заявитель указал, что у него возник конфликт с неизвестным ему человеком, который в ходе инцидента несколько раз ударила его по лицу и руке. Правоохранители открыли уголовное производство по факту нанесения легких телесных повреждений.
В то же время активист Юрий Дьяченко сообщил, что на Дерибасовской встретил иностранца, лицо которого было в крови.
"Подошел, спросил, что случилось. Отвечают: "Вызывай полицию". Звоню, в полицию - спрашивают, нужна ли скорая медицинская помощь, уточнил: нужна. Через 25 минут приезжает «скорая», врач английским не владеет. Медики хотят отвезти иностранца, тот сильно нервничает, говорит, что будет ждать полицию", - отметил Дьяченко.
Он обнародовал в социальных сетях фото избитого иностранца, которого идентифицировали как американского певца и шоумена 71-летнего Билла Уоррена - обладателя двух национальных премий США, ученика знаменитого Фрэнка Синатры.
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