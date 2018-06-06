В Нацбанке отрицают угрозу дефолта Украины в случае разрыва сотрудничества с МВФ

6 июня, 2018, 20:26

В Национальном банке Украины отрицают угрозу дефолта страны в случае прекращения сотрудничества с Международным валютным фондом

Об этом сообщил заместитель председателя НБУ Дмитрий Сологуб, передает "РБК-Украина".

По словам Сологуба, собственных резервов страны достаточно для погашения долговых обязательств, а слухи о дефолте и реструктуризации госдолга не более чем спекуляции.

"Если посмотреть на резервы Национального банка и сравнить их с будущими выплатами, то чисто математически их хватает. Разговоры о дефолте и реструктуризации - это скорее спекуляция, чем реальный сценарий", - подчеркнул Сологуб.

К тому же он в очередной раз заверил, что в Украине есть все возможности пройти цикл внешних выплат безболезненно даже без программы Фонда, однако в таком случае повышаются риски для экономики страны.

"Мы рассматриваем альтернативные сценарии, они разные. Если программа с МВФ не возобновится до июля, это не значит, что на следующий день все будет плохо. Мы видим, что запас прочности у экономики есть, мы видим улучшение условий внешней торговли. Речь идет скорее об ухудшении среднесрочных перспектив и о повышении чувствительности экономики к внезапным шокам, чем о неизбежных проблемах, которые ожидают уже завтра", - пояснил заместитель.

На вопрос журналиста о том, известны ли Сологубу случаи, когда страна проводила реструктуризацию долга перед МВФ, Сологуб ответил, что есть несколько стран, которые не платили вообще, или просто разорвали отношения с МВФ. Например, это Зимбабве, а также Аргентина в 2001 году.