В Нацбанке отрицают угрозу дефолта Украины в случае разрыва сотрудничества с МВФ
Об этом сообщил заместитель председателя НБУ Дмитрий Сологуб, передает "РБК-Украина".
По словам Сологуба, собственных резервов страны достаточно для погашения долговых обязательств, а слухи о дефолте и реструктуризации госдолга не более чем спекуляции.
"Если посмотреть на резервы Национального банка и сравнить их с будущими выплатами, то чисто математически их хватает. Разговоры о дефолте и реструктуризации - это скорее спекуляция, чем реальный сценарий", - подчеркнул Сологуб.
К тому же он в очередной раз заверил, что в Украине есть все возможности пройти цикл внешних выплат безболезненно даже без программы Фонда, однако в таком случае повышаются риски для экономики страны.
"Мы рассматриваем альтернативные сценарии, они разные. Если программа с МВФ не возобновится до июля, это не значит, что на следующий день все будет плохо. Мы видим, что запас прочности у экономики есть, мы видим улучшение условий внешней торговли. Речь идет скорее об ухудшении среднесрочных перспектив и о повышении чувствительности экономики к внезапным шокам, чем о неизбежных проблемах, которые ожидают уже завтра", - пояснил заместитель.
На вопрос журналиста о том, известны ли Сологубу случаи, когда страна проводила реструктуризацию долга перед МВФ, Сологуб ответил, что есть несколько стран, которые не платили вообще, или просто разорвали отношения с МВФ. Например, это Зимбабве, а также Аргентина в 2001 году.
- Напомним, 24 января директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявила, что Фонд готов продолжать поддержку Украины во внедрении реформ и призывает их ускорить.
- В апреле Нацбанк заявил, что ожидает поступления очередного транша Международного валютного фонда в начале третьего квартала 2018 года.
- Для получения транша от МВФ Украина должна отменить мораторий на экспорт леса-кругляка. А также создать Антикоррупционный суд.
- 31 мая глава центрбанк Яков Смолий заявил, что Нацбанк может прибегнуть к ужесточению монетарной политики и введению некоторых валютных ограничений в случае усиления инфляционного давления, если Украине не удастся получить очередной транш от МВФ.
- По словам министра финансов Александра Данилюка, провал голосования за Антикоррупционный суд может привести к необходимости секвестра государственного бюджета минимум на $4 млрд.
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