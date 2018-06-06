В МЗ успокоили: радиационный фон в Киеве не превышает норму
6 июня, 2018, 18:56
По результатам исследований, радиационный фон в столице не превышает допустимые нормы
Об этом сообщает Центр общественного здоровья МИНЗДРАВА.
"По результатам проведенных исследований установлено, что по состоянию на 16:00 06.06.2018 радиационный фон не превышает допустимых норм и составляет в пгт Иванков 14-19 мкР/ч, в г. Киев - 12-14 мкР/ч (безопасный уровень - до 30 мкР/ч)", - говорится в сообщении.
- 5 июня стало известно, что в зоне отчуждения ЧАЭС загорелась сухая трава, огонь распространился и на местные леса. По состоянию на вечер того же дня спасатели устранили угрозу распространения пожара за пределы Чернобыльской зоны. По состоянию на 21:00 площадь пожара отдельными очагами составляла около 6 гектаров.
- Утром 6 июня в зоне отчуждения продолжались мероприятия по ликвидации отдельных очагов пожара на общей площади около 5 га.
- По состоянию на 13.00 6 июня спасателям удалось локализовать площадь пожара в Чернобыльской зоне с 12 до 3 гектаров.
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