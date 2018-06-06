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В МЗ успокоили: радиационный фон в Киеве не превышает норму

По результатам исследований, радиационный фон в столице не превышает допустимые нормы

Об этом сообщает Центр общественного здоровья МИНЗДРАВА.

"По результатам проведенных исследований установлено, что по состоянию на 16:00 06.06.2018 радиационный фон не превышает допустимых норм и составляет в пгт Иванков 14-19 мкР/ч, в г. Киев - 12-14 мкР/ч (безопасный уровень - до 30 мкР/ч)", - говорится в сообщении.

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