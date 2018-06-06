В Мариуполе задержали минометчика "ДНР"

6 июня, 2018, 16:18

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Донецкой области боевика "ДНР"

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Правоохранители установили, что житель Мариуполя в 2014 году присоединился к незаконным вооруженным формированиям, где был разведчиком. Находясь в составе минометного расчета боевиков злоумышленник принимал участие в обстрелах Марьинки и Красногоровки, а также с оружием в руках противодействовал силам антитеррористической операции.

Став свидетелем многочисленных преступлений против гражданского населения и мародерства со стороны террористов, житель Донетчины решил покинуть ряды бандформирования. Некоторое время боевик скрывался от правоохранительных органов на подконтрольной украинской власти территории.

Оперативники спецслужбы задержали злоумышленника в Мариуполе. В рамках открытого уголовного производства задержанному объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.