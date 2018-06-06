В Киеве задержали дельца, который финансировал "Д/ЛНР"

6 июня, 2018, 16:44

СБУ задержала предпринимателя, который финансировал террористические организации "Д/ЛНР"

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба СБУ.

Оперативники установили, что генеральный директор ряда аффилированных предприятий, часть из которых была на временно оккупированных территориях Донетчины, организовал производство средств индивидуальной защиты органов дыхания. Правоохранители зафиксировали, что делец поставлял продукцию, в частности, незаконным вооруженным формированиям боевиков и платил "налоги" в "бюджеты" оккупационных администраций.

Спецслужбисты также задокументировали, что часть товара, изготовленную на подконтрольной украинским властям территории, делец реализовывал государственным угледобывающим предприятиям.

Гендиректор предприятия задержан в Киеве, куда он приехал из оккупированного Донецка по делам.

Во время обысков в офисах, на складах и по адресам проживания фигурантов дела правоохранители обнаружили бухгалтерскую и финансово-хозяйственную документацию, печати, компьютерную технику и магнитные носители информации с доказательствами осуществления противоправной деятельности.

СБУ и Госслужба финансового мониторинга заблокировали средства на счетах субъектов хозяйствования, причастных к сделкам.

Задержанному объявлено о подозрении по ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины (создание террористической группы или террористической организации).