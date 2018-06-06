В Киеве прощаются с режиссером Леонидом Кантером

6 июня, 2018, 10:51

В среду, 6 июня, в Киеве проходит прощание с украинским режиссером Леонидом Кантером, которого накануне нашли застреленным

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Провести режиссера в последний путь пришли десятки друзей, родные и близкие. Кантера похоронят на Байковом кладбище.

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На следующий день, 7 июня, в Париже состоится премьера фильма Кантера "Миф" о оперного певца Василия Слепыш, который погиб в АТО, защищая Украину.

У режиссера осталось трое маленьких детей. Семье Кантера можно помочь переводом на карту его жены Дианы Карпенко.