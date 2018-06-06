В Канаде водитель посмотрела на Apple Watch за рулем, а ее оштрафовали

6 июня, 2018, 13:48

Канадскую студентку Викторию Эмброуз оштрафовали за то, что она смотрела на свои смарт-часы Apple, когда ждала зеленый свет за рулем

Как пишет ВВС, штраф составил 310 долларов, а девушку Викторию Эмброуз признали виновной в нарушении правил дорожного движения в Онтарио.

Она не возражала, смотрела на часы, но, по ее словам, отвлеклась только потому, что хотела подвитися, который час, а для этого устройства надо коснуться пальцем дважды.

Студентка также настаивает, что случай не подпадает под законодательство Онтарио, поскольку оно касается только зафиксированных устройств, а часы были на его руке.

Судья отклонил эти объяснения: "Обычно, чтобы сверить время, нужна минуту, даже если устройства надо коснуться, чтобы активировать".

Сообщение о нарушении Эмброуз получила в апреле - после того, как офицер полиции заметил ее на перекрестке в студгородке.

В суде полицейский сказал, что водитель не сдвинулось с места, когда загорелся зеленый свет, потому что ее внимание было приковано к часам. Она поехала только после специального светового сигнала, после чего ее остановили и выписали штраф.

Это уже не первый случай штрафа за смарт-часы. В 2015 за использование Apple Watch во время вождения наказали мужчину в Квебеке. В Британии настаивают, что смарт-часы входят в перечень гаджетов, которые отвлекают водителей за рулем.

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