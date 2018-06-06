В Instagram хотят увеличить продолжительность видео

6 июня, 2018, 14:50

Компания Instagram тестирует возможность публиковать ролики, которые будут длиться один час

Об этом пишет The Wall Street Journal.

Компания Instagram работает над тем, чтобы расширить возможности пользователей и снять ограничения относительно длины опубликованных видео. Раньше можно было публиковать только 15-секундные ролики в сториз. В самом профиле можно делать посты с минутными видео.

Сейчас приложение тестирует возможность увеличения времени видео только в сториз. О том, можно ли будет публиковать часовые ролики в аккаунте, пока неизвестно.

В соцсети Instagram появилась функция репоста, благодаря которой пользователи могут поделиться в своем аккаунте записями других пользователей





