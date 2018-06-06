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В Instagram хотят увеличить продолжительность видео

Компания Instagram тестирует возможность публиковать ролики, которые будут длиться один час

Об этом пишет The Wall Street Journal.

Компания Instagram работает над тем, чтобы расширить возможности пользователей и снять ограничения относительно длины опубликованных видео. Раньше можно было публиковать только 15-секундные ролики в сториз. В самом профиле можно делать посты с минутными видео.

Сейчас приложение тестирует возможность увеличения времени видео только в сториз. О том, можно ли будет публиковать часовые ролики в аккаунте, пока неизвестно.



 

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