В Чернобыле продолжается пожар: Спасатели рассказали о радиационном фоне

6 июня, 2018, 07:54

Спасатели продолжают тушить пожар в Зоне отчуждения Чернобыльской АЭС

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В ведомстве отметили, что по состоянию на шесть часов утра на месте событий наблюдаются отдельные очаги горения и задымления на площади около 5 га.

"Авиацией ГСЧС с начала работ совершено 27 сбросов (114 тонн) из них самолетами АН-32П осуществлено 10 сбросов воды (80 тонн), вертолетом Ми-8 осуществлено 17 сбросов воды (34 тонны). Силы и средства сосредоточены в районе села Копачи", - подчеркнули в ведомстве.

Сейчас радиационный фон в Киеве, Чернобыле и на промышленной площадке ЧАЭС находится в пределах нормы, в частности:

В городе Киеве радиационный фон составляет 11 мкР/ч (безопасный уровень - до 30 мкР/ч).

В городе Чернобыле радиационный фон составляет 22,45 мкР/ч (безопасный уровень - до 50 мкР/ч).

На промышленной площадке Чонобильської АЭС радиационный фон составляет 44,27 мкР/ч (безопасный уровень - до 140 мкР/ч).

5 июня стало известно, что в зоне отчуждения ЧАЭС загорелась сухая трава, огонь распространился и на местные леса. По состоянию на вечер того дня спасатели устранили угрозу распространения пожара за пределы Чернобыльской зоны. По состоянию на 21:00 площадь пожара отдельными очагами составляла около 6 гектаров.