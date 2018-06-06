Ум важнее: Конкурс бикини на Мисс Америка отменили

6 июня, 2018, 12:33

Претендентки на звание “Мисс Америка” больше не должны участвовать в дефиле в купальных костюмах

Об этом пишет BBC.

Девушек будут оценивать по их "внутренними качествами". Вместо конкурса в купальниках с участницами будут проводить интервью.

"Мы больше не конкурс красоты, теперь мы проводим соревнования. К нам поступало много обращений от девушек, которые говорили: "Я бы очень хотела участвовать в вашей программе, но не хочу разгуливать на каблуках и в купальнике". Теперь вам не придется этого делать", - заявила глава совета конкурса Гретхен Карлсон.

В прошлом году бывший исполнительный директор конкурса Сэм Хаскелл и президент фонда Miss America Organization Джош Рэндл покинули свои посты. Это произошло из-за их пренебрежительной переписке о девушках, которое появилось на сайте Huffington Post.

Позже в попечительский совет назначили трех бывших победительниц конкурса, а Гретхен Карсон возглавила ее.