Ум важнее: Конкурс бикини на Мисс Америка отменили
Об этом пишет BBC.
Девушек будут оценивать по их "внутренними качествами". Вместо конкурса в купальниках с участницами будут проводить интервью.
"Мы больше не конкурс красоты, теперь мы проводим соревнования. К нам поступало много обращений от девушек, которые говорили: "Я бы очень хотела участвовать в вашей программе, но не хочу разгуливать на каблуках и в купальнике". Теперь вам не придется этого делать", - заявила глава совета конкурса Гретхен Карлсон.
В прошлом году бывший исполнительный директор конкурса Сэм Хаскелл и президент фонда Miss America Organization Джош Рэндл покинули свои посты. Это произошло из-за их пренебрежительной переписке о девушках, которое появилось на сайте Huffington Post.
Позже в попечительский совет назначили трех бывших победительниц конкурса, а Гретхен Карсон возглавила ее.
- Напомним, 22-летний Илай Дягилев дошел до финала женского конкурса красоты Казахстана, после чего признался, что он мужчина.
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