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Украинские военные ликвидировали командира народной милиции "ЛНР", - волонтер

5 июня в зоне проведения операции Объединенных сил украинские военные ликвидировали командира минометной батареи 4-й бригады народной милиции т.н. "ЛНР"

Об этом сообщает на своей странице в Facebook волонтер Юрий Мисягин.

"Вчера в зоне ответственности 53-й бригады в районе поселка Крымское, нашим снайпером был ликвидирочван командир минометной батареи 4-й бригады народной милиции ЛНР", - говорится в сообщении.

Мисягин также отметил, что количество обстрелов в этом районе в последнее время значительно увеличилось.

"Были моменты, когда за 30 минут на одну из наших позиций, прилетало 20-25 мин", - добавил волонтер.

  • Напомним, на протяжении прошлых суток, 5 июня, в районе проведения операции Объединенных сил оккупанты 31 раз открывали огонь, трое украинских военных ранены
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