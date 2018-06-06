Украинские военные ликвидировали командира народной милиции "ЛНР", - волонтер

6 июня, 2018, 08:56

5 июня в зоне проведения операции Объединенных сил украинские военные ликвидировали командира минометной батареи 4-й бригады народной милиции т.н. "ЛНР"

Об этом сообщает на своей странице в Facebook волонтер Юрий Мисягин.

"Вчера в зоне ответственности 53-й бригады в районе поселка Крымское, нашим снайпером был ликвидирочван командир минометной батареи 4-й бригады народной милиции ЛНР", - говорится в сообщении.

Мисягин также отметил, что количество обстрелов в этом районе в последнее время значительно увеличилось.

"Были моменты, когда за 30 минут на одну из наших позиций, прилетало 20-25 мин", - добавил волонтер.