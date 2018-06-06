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Украинские артисты выступят на масштабном фесте в России

В России на фестивале "Дикая мята 2018" собираются выступить украинские артисты YUKO, "Счастливые Люди" и "Валентин Стрыкало"

Об этом говорится в анонсе на сайте события.

Фестиваль состоится в селе Бунирьово Тульской области (Россия) 9, 10 и 11 июня. В общем выступят на 74 артисты. Среди них - и украинские исполнители.

Дуэт YUKO, который возник в 2016 году на шоу "Голос страны", их наставником был Иван Дорн, группа "Счастливые люди" и "Валентин Стрыкало". null

В программе также указано имя украинской певицы, участницы шоу "Х-фактор-6" Алины Паш, однако она отменила свое участие.

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