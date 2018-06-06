Украинская авиакомпания попала под санкции США за сотрудничество с иранскими перевозчиками

6 июня, 2018, 20:04

США ввели санкции против украинской авиакомпании "Дарт" за сотрудничество с иранскими перевозчиками

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

В сообщении Федерального регистра США говорится, что такая мера применена в связи с тем, что "Дарт" сотрудничал с иранской авиакомпанией Caspian Air.

Caspian Air попал под санкции с учетом поддержки Корпуса стражей исламской революции путем перевозки персонала и незаконных материалов, включая оружие из Ирана в Сирию.

Официально санкции обнародуют 7 июня 2018 года.