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Украинская авиакомпания попала под санкции США за сотрудничество с иранскими перевозчиками

США ввели санкции против украинской авиакомпании "Дарт" за сотрудничество с иранскими перевозчиками

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

В сообщении Федерального регистра США говорится, что такая мера применена в связи с тем, что "Дарт" сотрудничал с иранской авиакомпанией Caspian Air.

Caspian Air попал под санкции с учетом поддержки Корпуса стражей исламской революции путем перевозки персонала и незаконных материалов, включая оружие из Ирана в Сирию.

Официально санкции обнародуют 7 июня 2018 года.

  • В сентябре 2017 года США уже вводили санкции против украинских авиакомпаний "Дарт" и "Хорс" за сотрудничество с иранскими перевозчиками.
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