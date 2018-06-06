Украина поднялась на 2 позиции в рейтинге миролюбия, обогнав Россию

6 июня, 2018, 14:59

За прошлый год уровень миролюбия в 92 странах ухудшился, тогда как его улучшение зафиксировано в 71 стране

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на ежегодный отчет "Мировой показатель спокойствия".

Согласно исследованию, за год средний мировой индекс спокойствия упал на 0,27% - до 2,1 по шкале. Тем временем лучший показатель имеет Исландия - 1,096, а худший, как и в прошлом году, Сирия - 3,6.

Авторы доклада отмечают, что с 2008 года ухудшение рейтинга составляет 2,38%, а последним годом улучшения был 2014 год.

Украина за прошлый год вновь поднялась на две позиции вверх - теперь со 154 на 152-ю позицию, обойдя Россию. Однако обе страны находятся в категории с "очень низким" уровнем спокойствия: соответственно 3,113 и 3,16 баллов.

Отмечается, что это худшие показатели для постсоветского региона (без стран Балтии). Лучшие показатели имеют Молдова и Казахстан (соответственно 64-е и 70-е места), далее идут Беларусь и Грузия (на 101-й и 102-й позиции). Конфликтующие Армения и Азербайджан заняли 120-е и 132-е места.

В индексе отмечается, что военный конфликт стоил украинской экономике в прошлом году 20% ВВП. Годом ранее потери Украины оценивали в 20,4% ВВП.

Украина также серьезно улучшила свои позиции в подрейтинге милитаризации, опустившись с 12-го на 24-е место. Наиболее милитаризированными странами, как и раньше, признали Израиль, Россию, Северную Корею, а на четвертое место вышли США, опередив Сирию.

Наиболее доброжелательным и мирным регионом снова признали Европу. В десятку самых спокойных стран вошли Исландия, Новая Зеландия, Австрия, Португалия, Дания, Канада, Чехия, Сингапур, Япония и Ирландия. Закрывает список из 163 стран Ирак, который обошли Южный Судан, Афганистан и Сирия.

Известно, что социологи при составлении рейтинга анализируют такие показатели: политическая предсказуемость, экономическая стабильность, ситуация с правами человека, степень сплоченности общества, уровень террористической угрозы.