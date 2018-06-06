Украина открывает прямое авиасообщение с Канадой

6 июня, 2018, 10:28

Из Украины 6 июня состоится первый прямой авиарейс в Торонто от "Международных авиалиний Украины"

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на посольство Украины в Канаде.

Вылет из Борисполя должен состояться в 11:20 и прибыть в международный аэропорт Пирсон в Торонто в 14:35. В Канаде самолет будут встречать посол Украины в Канаде Андрей Шевченко и посол Канады в Украине Роман Ващук.

"Мы часто говорим, что наши две страны завязаны на небе. Теперь имеем материальное подтверждение. Для канадского или украинского бизнесмена, студента, туриста это означает удобство - Канада становится на расстоянии одного взмаха крыла", - отметил Шевченко.

В аэропорту Торонто запланированы торжества по случаю открытия прямого сообщения с Киевом с участием руководителей аэропорта, города, украинской общины. Ожидается, что первым рейсом МАУ до Торонто прилетят президент МАУ Юрий Мирошников, а также группа представителей украинских туристических компаний.

По информации МАУ, отныне еженедельно будет осуществляться 3 рейса Киев-Торонто в летний период (понедельник, среда, суббота) и 2 - в зимний.