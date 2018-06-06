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Сутки в ООС: уничтожен беспилотник оккупантов, 3 украинских военных ранены


фото: youtube
На протяжении прошлых суток, 5 июня, в районе проведения операции Объединенных сил оккупанты 31 раз открывали огонь, трое украинских военных ранены

На отдельных направлениях продолжались интенсивные боевые действия. Напряженной обстановка оставалась в районах населенных пунктов Причепиловка, Крымское Новотошковское, что на Луганском направлении, Опытное и Новотроицкое на Донецком направлении, где российско-оккупационные войска 11 раз применяли запрещенные Минскими договоренностями минометы 120 и 82 калибра.

На прекращаются боевые действия с применением стрелкового оружия в районе населенных пунктов Лебединское и Широкино вблизи Мариуполя.

Всего противник 31 раз нарушил режим прекращения огня. Активная оборона позиций подразделениями Объединенных сил не позволила врагу продвижение в сторону наших оборонительных рубежей. По данным разведки, двух оккупантов уничтожено, четверо ранено.

Вместе с тем, оккупанты активизировали усилия в разведке с применением БПЛА. Так, утром 5 июня подразделения радиотехнических войск из состава Объединенных сил своевременно выявили и идентифицировали воздушную цель, которой оказался БПЛА российского производства "Орлан-10", а дежурные подразделения зенитных ракетных войск уничтожили цель на подлете к району, который интересовал врага.

Во время боевых действий за прошедшие сутки трое наших военнослужащих получили ранения и были госпитализированы.

 

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