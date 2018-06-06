Супрун назвала количество медучреждений, которые будут финансироваться по новой модели

6 июня, 2018, 14:20

149 медучреждений родительской компании звена медицины в 22 областях Украины начинают работу с Национальной службой здоровья Украины

Об этом сообщает и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

"5 июня Национальный служба здоровья завершила заключать с ними договоры. Все они с июля начнут получать финансирование по новой моделью - именно туда первыми деньги пойдут за пациентом. А обслуживают в них вообще 8 млн украинцев", - отмечает Супрун.

На 149 заведений, с которыми сегодня заключены договоры на второе полугодие будет выделено около 1,5 ммрд грн. Другие учреждения здравоохранения и в дальнейшем будут финансироваться через механизм субвенции.

Среди заведений первой волны - все заведения Киева, нескольких областных центров (Винница, Полтава, Черкассы, Кривой Рог и Кременчуг). Полный перечень договоров будет размещен на сайте Национальной службы здоровья в течение 5 дней.

"С 1 июля они начнут работать по новым правилам. Впервые семейные врачи, терапевты и педиатры имеют четкий перечень услуг, которые они должны предоставлять, а государство будет оплачивать эти услуги в соответствии с установленным тарифом и корректирующими коэффициентами.", - добавила Супрун.

В конце июля Национальная служба здоровья объявит следующую волну подписания договоров с учреждениями, оказывающими первичную медицинскую помощь. До конца года договоры должны подписать все заведения первички.