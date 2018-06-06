Смерть активиста на Харьковщине полиция квалифицирует как самоубийство
6 июня, 2018, 11:40
Полиция Харьковской области открыла уголовное производство по факту смерти общественного активиста Николая Бычко
Об этом говорится на сайте Нацполиции.
"Тело 23-летнего жителя поселка Эсхар без видимых признаков насильственной смерти было найдено в лесополосе неподалеку от железнодорожного полотна", - говорится в сообщении.
Следователи Чугуевского отдела полиции открыли уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) с пометкой "самоубийство" Уголовного кодекса Украины.
Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства и причины гибели молодого человека.
- Напомним, о смерти Николая Бычко сообщил правозащитник Роман Лихачев. Он отметил, что самоубийство инсценировано, а на самом деле над активистом совершили расправу.
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