Швейцария доставит 1,7 тыс тонн химреагентов на Донбасс для очистки воды

6 июня, 2018, 14:21

Правительство Швейцарии доставит на восток Украины 1 700 тонн химических реагентов для очистки воды и медицинское оборудование

Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.

Швейцарская Конфедерация предоставит гуманитарную помощь на восток Украины. Общий бюджет гуманитарной помощи составит приблизительно 2,2 млн швейцарских франков ($2,23 млн).

Груз состоит из примерно 1,7 тысяч тонн химических реагентов для очистки воды (сульфат алюминия, известь и др.), которые будут использоваться на водоочистительной станции Коммунального предприятия "Компания "Вода Донбасса", а также оборудование для производства гипохлорита натрия.

Кроме того, будет доставлено наиболее необходимое медицинское оборудование и запасные части к нему для удовлетворения потребностей учреждений здравоохранения Донецкой и Луганской областей.