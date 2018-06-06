Швейцария доставит 1,7 тыс тонн химреагентов на Донбасс для очистки воды
Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.
Швейцарская Конфедерация предоставит гуманитарную помощь на восток Украины. Общий бюджет гуманитарной помощи составит приблизительно 2,2 млн швейцарских франков ($2,23 млн).
Груз состоит из примерно 1,7 тысяч тонн химических реагентов для очистки воды (сульфат алюминия, известь и др.), которые будут использоваться на водоочистительной станции Коммунального предприятия "Компания "Вода Донбасса", а также оборудование для производства гипохлорита натрия.
Кроме того, будет доставлено наиболее необходимое медицинское оборудование и запасные части к нему для удовлетворения потребностей учреждений здравоохранения Донецкой и Луганской областей.
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