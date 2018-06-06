6 июня, 2018, 08:30

Бывший губернатор Калифорнии, актер и бодибилдер Арнольд Шварценеггер пришел в больницу к украинскому боксеру Василию Ломаченко

Видео на своей странице в Facebook разместило сообщество Ukraine Boxing, а также сам боксер опубликовал в Instagram.

Отметим, что украинский спортсмен сейчас находится в больнице Лос-Анджелеса, где 30 мая ему сделали артроскопическую операцию на плече, которое он повредил 12 мая во втором раунде боя против Хорхе Линареса.

Шварценеггер поздравил Ломаченко с победой над Линаресом, а также поинтересовался, как боксер себя чувствует после операции.

На вопрос актера, как спортсмену тогда удалось продолжать матч с поврежденной рукой, Ломаченко в шутку ответил: "У меня для этого есть вторая рука".

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