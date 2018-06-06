Шварценеггер посетил Ломаченко в больнице и поздравил с победой
Видео на своей странице в Facebook разместило сообщество Ukraine Boxing, а также сам боксер опубликовал в Instagram.
Отметим, что украинский спортсмен сейчас находится в больнице Лос-Анджелеса, где 30 мая ему сделали артроскопическую операцию на плече, которое он повредил 12 мая во втором раунде боя против Хорхе Линареса.
Шварценеггер поздравил Ломаченко с победой над Линаресом, а также поинтересовался, как боксер себя чувствует после операции.
На вопрос актера, как спортсмену тогда удалось продолжать матч с поврежденной рукой, Ломаченко в шутку ответил: "У меня для этого есть вторая рука".
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После боя с Линаресом промоутер Ломаченко Боб Арум сообщил, что следующий бой украинца состоится 25 августа, но сейчас он отметил, что Василий будет готов боксировать только 8 декабря.
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12 мая Василий Ломаченко нокаутировал Хорхе Линареса и отобрал у него пояс чемпионат мира WBA в легком весе (до 61,2 кг).
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В конце мая украинец решил остаться в новые категории и отказался от титула чемпиона мира WBO во втором полулегком весе (до 59 кг).
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