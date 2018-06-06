Шулявский путепровод скоро начнут перекрывать: Движение автомобилей им позволят до июля

6 июня, 2018, 10:42

Шулявский путепровод в столице Украины в ближайшие дни начнут частично перекрывать в связи с реконструкцией

Об этом заявил главный инженер КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений" Александр Здольник, сообщает пресс-центр Киевской городской государственной администрации.

Он отметил, что работа должна быть выполнена ради безопасности движения, а реконструкцию реально завершить за 17 месяцев, на нее надо около 811 млн грн, учитывая компенсацию за снос цеха № 5.

"В первую очередь постараемся закончить уже к концу этого года, хотя в силу указанных выше причин мы потеряли два месяца драгоценного времени. Предусмотренных проектом на первую очередь средств - 380 млн грн - хватит, чтобы начать работы по замене путепровода с его расширением до шести полос и восстановить движение этим участком", - подчеркнул Здольник.

По его словам, движение изношенным мостом будет продолжаться до июля, несмотря на неудовлетворительном для эксплуатации состоянии. Здольник пояснил, что отсрочка работ по реконструкции связано с недобросовестными жалобщиками в АМКУ и многочисленными спорами о различные концепции развязки.