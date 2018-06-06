СБУ открыла производство из-за публикации списка 47 потенциальных жертв покушений

6 июня, 2018, 07:32

СБУ открыла уголовное производство в отношении разглашения сведений досудебного расследования из-за обнародованный в СМИ 47 список потенциальных жертв покушений

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

В ведомстве пояснили, что на странице одного из интернет-изданий была размещена публикация с перечнем лиц, данные о которых имеются в материалах ранее открытого уголовного производства.

В этом списке указали фамилии граждан Украины и других стран, которых хотели убить в результате террористических актов на украинской территории.

"При этом, соответствующие данные и разрешение любому, в том числе автору публикации вышеупомянутого интернет-ресурса, на разглашение указанных сведений органом досудебного расследования и процессуальным руководителем не предоставлялись", - подчеркнули в СБУ.

По этому делу было открыто уголовное производство по факту разглашения данных досудебного следствия без разрешения прокурора, следователя или лица, производившего дознание или досудебное следствие (ч. 1 ст. 387 Уголовного кодекса).

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Отметим, ранее в СМИ появился список из 47 потенциальных жертв покушений, которых должны были убить после покушения на российского журналиста Аркадия Бабченко, если бы он удался. Несмотря на это, СБУ опровергла подлинность этого списка.

Обнародован список содержит фамилии известных украинских журналистов, в частности, ведущих Еспресо.TV Виталия Портникова и Богдана Буткевича, донецкого журналиста и блогера Дениса Казанского и даже писателя Юрия Андруховича.

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