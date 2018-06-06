СБУ открыла производство из-за публикации списка 47 потенциальных жертв покушений
Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.
В ведомстве пояснили, что на странице одного из интернет-изданий была размещена публикация с перечнем лиц, данные о которых имеются в материалах ранее открытого уголовного производства.
В этом списке указали фамилии граждан Украины и других стран, которых хотели убить в результате террористических актов на украинской территории.
"При этом, соответствующие данные и разрешение любому, в том числе автору публикации вышеупомянутого интернет-ресурса, на разглашение указанных сведений органом досудебного расследования и процессуальным руководителем не предоставлялись", - подчеркнули в СБУ.
По этому делу было открыто уголовное производство по факту разглашения данных досудебного следствия без разрешения прокурора, следователя или лица, производившего дознание или досудебное следствие (ч. 1 ст. 387 Уголовного кодекса).
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Отметим, ранее в СМИ появился список из 47 потенциальных жертв покушений, которых должны были убить после покушения на российского журналиста Аркадия Бабченко, если бы он удался. Несмотря на это, СБУ опровергла подлинность этого списка.
Обнародован список содержит фамилии известных украинских журналистов, в частности, ведущих Еспресо.TV Виталия Портникова и Богдана Буткевича, донецкого журналиста и блогера Дениса Казанского и даже писателя Юрия Андруховича.
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- Напомним, в ночь на 30 мая появилось сообщение, что в Киеве убили известного российского журналиста и блогера Аркадия Бабченко.
- В России открыли дело по Бабченко уже через полчаса после сообщения об убийстве.
- Экс-депутат Госдумы России Илья Пономарев предположил, что Бабченко мог знать своего убийцу, и рассказал о подготовке покушений на других российских оппозиционеров.
- СБУ удалось задержать организатора покушения на журналиста. Правоохранители выяснили, что подготовка убийства Бабченко является одной из операций российских спецслужб.
- "Киллер" Бабченко сдал организатора покушения СБУ.
- Стали известны личности организатора покушения на Бабченко и исполнителя, который "слил" заказ СБУ.
- Организатор убийства Борис Герман подтвердил, что договаривался с людьми с РФ о террористической деятельности.
- Суд арестовал подозреваемого в организации покушения Бориса Германа.
- Генпрокурор Юрий Луценко рассказал, что благодаря инсценированию смерти журналиста Бабченко украинским правоохранителям удалось обнаружить список из более 30 человек, которых хотят уничтожить российские спецслужбы.
- Журналист Матвей Ганапольский заявил, что в списке потенциальных жертв покушений было 47 человек.
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