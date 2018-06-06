6 июня, 2018, 12:48

С 1 августа в части столицы могут отключить электроэнергию

Об этом сообщил председатель постоянной комиссии Киевсовета по вопросам бюджета и социально-экономического развития Андрей Странников, передает "Укринформ".

"Позиция Нафтогаза, которая сегодня у нас есть по горячей воде, может иметь достаточно вредные последствия и в будущем, потому что уже в августе могут быть аналогичные вопросы по электроэнергии, поскольку наши ТЭЦ работают не только на производство тепла", - сказал Странников.

Как отметил советник Киевского городского председателя по вопросам благоустройства народный депутат Украины Дмитрий Белоцерковец, "сегодня у сотен тысяч жителей Киева нет горячей воды из-за шантаж Нафтогаза".

"К сожалению, дальше может быть только хуже, и уже с 1 августа часть Киева может остаться без электроэнергии, а это и детские сады, в целом вся социальная инфраструктура и простые киевляне, из-за позиции руководителя Нафтогаза Коболева. Коболев требует от общества принятия необоснованного и несуществующего долга частной компании", - сказал он.

Как сообщалось, КГГА требует от НАК "Нафтогаз Украины" подписать с КП "Киевтеплоэнерго" временный договор на поставки газа.

Ранее представители столичной власти заявили, что Нафтогаз отказывается поставлять газ для Киевтеплоэнерго, пытаясь переложить долги Киевэнерго на нового поставщика услуг.

Сейчас в Киеве нет горячей воды.