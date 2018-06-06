Российские боевики обстреляли Опытное из минометов, - штаб ООС
6 июня, 2018, 19:15
6 июня противник 7 раз нарушал режим прекращения огня в районе проведения Операции объединенных сил на Донбассе
Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил.
"Текущей эпохи потерь наших войск нет", - говорится в сообщении.
Один обстрел был произведен из запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Российско-террористические войска прибегали к провокационным обстрелов на Донецком и Мариупольском направлениях.
Противник активизировался в районах населенных пунктов Крымское, Марьинка, Гнутове, Павлополь и Широкине. Огонь из 120-мм и 82-мм минометов был открыт по защитникам Опытного.
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