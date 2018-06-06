 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Российские боевики обстреляли Опытное из минометов, - штаб ООС

6 июня противник 7 раз нарушал режим прекращения огня в районе проведения Операции объединенных сил на Донбассе

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил.

"Текущей эпохи потерь наших войск нет", - говорится в сообщении.

Один обстрел был произведен из запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Российско-террористические войска прибегали к провокационным обстрелов на Донецком и Мариупольском направлениях.

Противник активизировался в районах населенных пунктов Крымское, Марьинка, Гнутове, Павлополь и Широкине. Огонь из 120-мм и 82-мм минометов был открыт по защитникам Опытного.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

6 июня, 2018 среда

больше новостей

6 июня, 2018 среда

5 июня, 2018 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать