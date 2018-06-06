Российские боевики обстреляли Опытное из минометов, - штаб ООС

6 июня, 2018, 19:15

6 июня противник 7 раз нарушал режим прекращения огня в районе проведения Операции объединенных сил на Донбассе

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил.

"Текущей эпохи потерь наших войск нет", - говорится в сообщении.

Один обстрел был произведен из запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Российско-террористические войска прибегали к провокационным обстрелов на Донецком и Мариупольском направлениях.

Противник активизировался в районах населенных пунктов Крымское, Марьинка, Гнутове, Павлополь и Широкине. Огонь из 120-мм и 82-мм минометов был открыт по защитникам Опытного.