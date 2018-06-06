"Укрзализныця" открывает доступ к своим финансовым данным

6 июня, 2018, 17:58

ПАО "Укрзализныця" начинает обнародовать свои финансовые операции на специально разработанном сервисе E-Data (Единый веб-портал использования публичных средств)

Об этом сообщил и.о. председателя правления ПАО "Укрзализныця" Евгений Кравцов, передает "РБК-Украина".

"Мы смогли реализовать первый такой проект в Украине. "Укрзализныця" будет первой компанией в Украине, которая будет раскрывать все финансовые транзакции, всю свою финансовую информацию. Отныне она в открытом доступе на E-Data", - сказал чиновник.

Кравцов добавил, что обнародование данных касается, в частности, закупок.

"Такое раскрытие информации будет способствовать контролю проведения этих операций", - сказал Кравцов.

Кравцов также добавил, что УЗ потратила на присоединение к Единому веб-порталу использования публичных средств E-Data 100 тыс. грн.

По словам директора по экономике и финансам ПАО "Укрзализныця" Андрея Рязанцева, на публичном портале будет публиковаться информация о финансовыз операцияз, которые были проведены начиная с 1 апреля 2018 года.

"Это более 100 тыс. транзакций. Информация будет обновляться ежедневно. Сумма транзакций составит не менее 10 млрд грн", - сказал Рязанцев.