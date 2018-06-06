"Шахтер" интересуется футболистом сборной Бразилии

6 июня, 2018, 11:52

Бразильский полузащитник "Фламенго" Лукас Пакета близок к переходу в "Шахтер"

Об этом сообщает Globo Esporte.

20-летний бразилец играет на позиции атакующего полузащитника, но также способен закрыть позицию в центре поля или на левом фланге.

Transfermarkt оценивает футболиста в 15 млн евро. Его контракт с бразильским клубом истекает в конце 2020 года.

В составе «Фламенго» Пакета провел 39 матчей, в которых забил 6 голов и сделал 5 результативных передач. Также на его счету 8 матчей, 1 гол и 1 ассист в составе молодежной сборной Бразилии U-20. Его статистика здесь.