"Шахтер" интересуется футболистом сборной Бразилии
6 июня, 2018, 11:52
Бразильский полузащитник "Фламенго" Лукас Пакета близок к переходу в "Шахтер"
Об этом сообщает Globo Esporte.
20-летний бразилец играет на позиции атакующего полузащитника, но также способен закрыть позицию в центре поля или на левом фланге.
Transfermarkt оценивает футболиста в 15 млн евро. Его контракт с бразильским клубом истекает в конце 2020 года.
В составе «Фламенго» Пакета провел 39 матчей, в которых забил 6 голов и сделал 5 результативных передач. Также на его счету 8 матчей, 1 гол и 1 ассист в составе молодежной сборной Бразилии U-20. Его статистика здесь.
- Отмечается, что переход может состояться уже этим летом. Раньше Лукаса Пакета хотело купить "Динамо", но клубы не смогли договориться о цене.
- Зато киевский клуб договорился о трансфере другого бразильского футболиста - полузащитника Че Че из "Палмейраса".
- "Шахтер" установил новый трансферный рекорд Украины и продал в "Манчестер Юнайтед" Фреда за 60 млн евро.
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