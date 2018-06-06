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"Он все равно умрет": из Белого дома ушла сотрудница, пренебрежительно отозвавшаяся о сенаторе Маккейне


фото: REUTERS
Из Белого дома уволилась сотрудница, которая предложила пренебрегчь мнением сенатора Маккейна, потому что он "все равно умирает"

Об этом сообщает CNN.

Белый дом сообщил об увольнении помощницы по вопросам коммуникаций Келли Сэдлер, которая заявила о сенаторе Джоне Маккейне, что "он все равно умирает" и его мнение не имеет значения.

Администрация президента не уточнила, уволили Сэдлер или она ушла сама. По данным CNN, ранее обсуждался переход Сэдлер из департамента коммуникации в какое-нибудь другое ведомство.

The Washington Post отмечает, что причиной увольнения Сэдлер стали не ее высказывания, а разногласия с руководством.

  • 11 мая стало известно, что помощница Белого дома по вопросам коммуникаций Келли Сэдлер заявила, что сенатор Джон Маккейн "все равно умирает" в ответ на его критику американской власти.
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