Провал закона об Антикоррупционном суде может стоить $4 млрд, - Данилюк
Об этом сообщил министр финансов Александр Данилюк, передает "Укринформ".
Сейчас Украина с ЕС обсуждают новую программу макрофинансовой помощи на 1 млрд евро. Переговоры продолжаются уже несколько месяцев. Данилюк лично пообщался с представителями Еврокомиссии и дважды выступал в Европарламенте на эту тему.
"И сейчас мы узнали, что есть четкая позиция Европейской народной партии: если в четверг, 7 июня, не проголосуют за Антикоррупционный суд, то есть риск того, что голосование за макрофинансовую помощь, которое прогнозируется 13 июня в Европарламенте, может быть отложено", - рассказал Данилюк.
Министр отметил, что провал голосования за Антикоррупционный суд также приведет к необходимости секвестра государственного бюджета минимум на 4 млрд долларов.
"Если мы срываем программу МВФ, то это автоматически означает секвестр на сумму как минимум 4 млрд долларов", - заявил Данилюк.
Однако глава Минфина отказался называть, какие расходы придется урезать сначала.
- Напомним, 21 мая Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики утвердил законопроект о создании Антикоррупционного суда для передачи его к рассмотрению во втором чтении.
- Порошенко анонсировал начало создания Антикоррупционного суда в июле.
- Гройсман обещает уйти в отставку, если не создадут Антикоррупционный суд.
- Тем временем 23 мая, на заседании Кабинета министров возникла ссора между Данилюком и Гройсманом. Причиной стало требование главы Минфина назначить ему еще одного заместителя. Согласно объяснениям Данилюка, он не может без него нормально работать. На это Гройсман предложил уволиться министру, после чего Данилюк ушел из зала заседания.
- 6 июня премьер-министр Владимир Гройсман подписал представление в Верховную Раду на увольнение с должности министра финансов Александра Данилюка.
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