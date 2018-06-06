Провал закона об Антикоррупционном суде может стоить $4 млрд, - Данилюк

6 июня, 2018, 13:40

Провал голосования за Антикоррупционный суд может привести к необходимости секвестра государственного бюджета минимум на $4 млрд

Об этом сообщил министр финансов Александр Данилюк, передает "Укринформ".

Сейчас Украина с ЕС обсуждают новую программу макрофинансовой помощи на 1 млрд евро. Переговоры продолжаются уже несколько месяцев. Данилюк лично пообщался с представителями Еврокомиссии и дважды выступал в Европарламенте на эту тему.

"И сейчас мы узнали, что есть четкая позиция Европейской народной партии: если в четверг, 7 июня, не проголосуют за Антикоррупционный суд, то есть риск того, что голосование за макрофинансовую помощь, которое прогнозируется 13 июня в Европарламенте, может быть отложено", - рассказал Данилюк.

Министр отметил, что провал голосования за Антикоррупционный суд также приведет к необходимости секвестра государственного бюджета минимум на 4 млрд долларов.

"Если мы срываем программу МВФ, то это автоматически означает секвестр на сумму как минимум 4 млрд долларов", - заявил Данилюк.

Однако глава Минфина отказался называть, какие расходы придется урезать сначала.