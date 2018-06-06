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Профильный комитет ВР проголосовал за кандидатов в аудиторы НАБУ


фото: tsn
Комитет Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции поддержал кандидатуры Владимира Василенко и Томаса Файерстоуна в аудиторы Национального антикоррупционного бюро Украины

Такое решение принял парламентский комитет на своем заседании, передает Еспресо.TV.

Члены комитета большинством голосов поддержали две кандидатуры: бывшего судьи Василенко и бывшего прокурора США Файерстоуна.

Василенко ранее работал судьей в международном суде ООН и представителем Украины в Совете ООН по правам человека. Файерстоун является партнером компании "Бейкер и Маккензи". Он 6 лет работал в отделе по борьбе с организованной преступностью прокуратуры в Нью-Йорке, где специализировался на делах российских олигархов и чиновников, связанных с коррупцией и отмыванием средств.

 

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