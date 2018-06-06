Профильный комитет ВР проголосовал за кандидатов в аудиторы НАБУ
6 июня, 2018, 16:36
Комитет Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции поддержал кандидатуры Владимира Василенко и Томаса Файерстоуна в аудиторы Национального антикоррупционного бюро Украины
Такое решение принял парламентский комитет на своем заседании, передает Еспресо.TV.
Члены комитета большинством голосов поддержали две кандидатуры: бывшего судьи Василенко и бывшего прокурора США Файерстоуна.
Василенко ранее работал судьей в международном суде ООН и представителем Украины в Совете ООН по правам человека. Файерстоун является партнером компании "Бейкер и Маккензи". Он 6 лет работал в отделе по борьбе с организованной преступностью прокуратуры в Нью-Йорке, где специализировался на делах российских олигархов и чиновников, связанных с коррупцией и отмыванием средств.
- Напомним, в марте 2017 года Верховная Рада отклонила предложение голосования по избранию независимого аудитора Национального антикоррупционного бюро.
- Отметим, что народные депутаты заблокировали трибуну Верховной Рады из-за требованию депутата БПП Ивана Мельничука голосовать за назначение аудитора НАБУ.
- На новый конкурс на должность аудитора НАБУ, который проводит Верховная Рада, подались пять кандидатов.
Читайте также
-
-
-
30 мая, 2018 Виталий Портников: отвечать должны убийцы
-
-
Читайте также
-
-
30 мая, 2018 Виталий Портников: отвечать должны убийцы
-