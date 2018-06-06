Профильный комитет Рады поддержал запрет трансляции ЧМ-2018 из России

6 июня, 2018, 21:19

Комитет по вопросам свободы слова и информационной политики Верховной Рады поддержал проект постановления о запрете телетрансляции в Украине ЧМ-2018

Об этом сообщила первый заместитель председателя комитета Ольга Червакова в Facebook.

Постановление №8343 внесли в Верховную Раду еще 11 мая. Документ предлагает признать, что "трансляция в Украине мероприятий, которые пройдут на территории Российской Федерации в рамках проведения чемпионата мира по футболу 2018 года, будет считаться таким, что нарушает законные права и интересы граждан Украины в результате вооруженной агрессии и временной оккупации Российской Федерацией части территории Украины".

"Актуальным и эффективным инструментом для недопущения популяризации в Украине государства-агрессора станет запрет трансляции в Украине официальных мероприятий в рамках Чемпионата мира по футболу 2018, которые будут проводиться в Российской Федерации", - говорится в пояснительной записке постановления.

Документ также предусматривает, что украинские телеканалы не будут осуществлять трансляцию мероприятий, проходящих в России в рамках Чемпионата мира по футболу 2018.