Профильный комитет Рады поддержал запрет трансляции ЧМ-2018 из России
Об этом сообщила первый заместитель председателя комитета Ольга Червакова в Facebook.
Постановление №8343 внесли в Верховную Раду еще 11 мая. Документ предлагает признать, что "трансляция в Украине мероприятий, которые пройдут на территории Российской Федерации в рамках проведения чемпионата мира по футболу 2018 года, будет считаться таким, что нарушает законные права и интересы граждан Украины в результате вооруженной агрессии и временной оккупации Российской Федерацией части территории Украины".
"Актуальным и эффективным инструментом для недопущения популяризации в Украине государства-агрессора станет запрет трансляции в Украине официальных мероприятий в рамках Чемпионата мира по футболу 2018, которые будут проводиться в Российской Федерации", - говорится в пояснительной записке постановления.
Документ также предусматривает, что украинские телеканалы не будут осуществлять трансляцию мероприятий, проходящих в России в рамках Чемпионата мира по футболу 2018.
- Чемпионат мира по футболу 2018 состоится с 14 июня по 15 июля в России.
- Тем временем вице-спикер Верховной Рады Ирины Геращенко призвала украинских фанатов отказаться от поездки на Чемпионат мира по футболу в России из-за угрозы жизни.
- В мае стало известно, что права на трансляцию ЧМ-2018 получили телеканалы "НТН" и "Интер".
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