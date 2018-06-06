Президент наградил орденом "За заслуги" редактора Еспресо.TV

6 июня, 2018, 21:30

Об этом сообщает Еспресо.TV.

"Этот день журналиста я запомню надолго. Еще вчера я не знала, что получу награду за вклад в развитие журналистики и, что вручит ее лично президент", - отмечает Татьяна в Facebook.

Татьяна Литвинова работает на Еспресо.TV со дня основания телеканала. Она пришла еще студенткой 2 курса, сейчас работает заместителем главного редактора. Татьяна имеет активную гражданскую позицию, является активисткой нескольких НПО, в частности Реанимационного пакета реформ.