Президент наградил орденом "За заслуги" редактора Еспресо.TV
6 июня, 2018, 21:30
Президент Петр Порошенко наградил заместителя главного редактора телеканала Еспресо.TV Татьяну Литвинову орденом "За заслуги" III степени
Об этом сообщает Еспресо.TV.
"Этот день журналиста я запомню надолго. Еще вчера я не знала, что получу награду за вклад в развитие журналистики и, что вручит ее лично президент", - отмечает Татьяна в Facebook.
Татьяна Литвинова работает на Еспресо.TV со дня основания телеканала. Она пришла еще студенткой 2 курса, сейчас работает заместителем главного редактора. Татьяна имеет активную гражданскую позицию, является активисткой нескольких НПО, в частности Реанимационного пакета реформ.
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