Правительство разрешило ОСМД самостоятельно устанавливать счетчики тепла и воды

6 июня, 2018, 18:11

Совладельцам домов дали право самостоятельно устанавливать счетчики тепловой энергии и водоснабжения

Об этом сообщил министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко, передает Правительственный портал.

Правительство утвердило требования и механизм информирования собственников домов об установке узлов коммерческого учета (счетчиков) тепловой энергии и водоснабжения. Совладельцы должны быть проинформированы о намерении установки (не менее чем за два месяца), стоимости счетчика и проектных работах.

"И главное, совладельцам предоставляется право самостоятельно устанавливать приборы учета, и никакого согласования от монопольных компаний для этого не нужно. Это ускорит процесс установки средств учета, которые в дальнейшем будут способствовать экономии потребления энергоресурсов и водоснабжения", - заявил Зубко.

Сообщение об установке счетчика доводится до сведения собственников дома путем размещения информации на официальном веб-сайте оператора внешних инженерных сетей.

В случае его отсутствия, на официальном портале органа местного самоуправления и информационных стендах в подъездах домов. Порядок информирования определяет сроки установки, стоимость счетчика и предусмотрены проектные работы.