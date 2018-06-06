Постпред Украины в ООН стал вице-председателем Генеральной ассамблеи
6 июня, 2018, 12:05
Постоянный представитель Украины при ООН Владимира Ельченко избран заместителем председателя на 73-й сессии Генеральной Ассамблеи
Об этом сообщает в Twitter пресс-служба постоянного представительства Украины в ООН.
Сессия начнет работу 18 сентября 2018 года.
Ранее Украина направила в ООН обращение из-за незаконных выборов в оккупированном Крыму.
В ООН нашли способ обойти вето России в Совете Безопасности.
❗Постійного представника України при ООН В.Єльченка обрано Віце-Головою наступної (73-ї) сесії Генеральної Асамблеї #ООН. Сесія розпочне свою роботу 18 вересня 2018 р. pic.twitter.com/YJzsil5FYx— UKR Mission to UN (@UKRinUN) 5 июня 2018 г.
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