Постпред Украины в ООН стал вице-председателем Генеральной ассамблеи

6 июня, 2018, 12:05

Постоянный представитель Украины при ООН Владимира Ельченко избран заместителем председателя на 73-й сессии Генеральной Ассамблеи

Об этом сообщает в Twitter пресс-служба постоянного представительства Украины в ООН.

Сессия начнет работу 18 сентября 2018 года.

Ранее Украина направила в ООН обращение из-за незаконных выборов в оккупированном Крыму.

В ООН нашли способ обойти вето России в Совете Безопасности.