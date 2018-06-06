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Постпред Украины в ООН стал вице-председателем Генеральной ассамблеи

Постоянный представитель Украины при ООН Владимира Ельченко избран заместителем председателя на 73-й сессии Генеральной Ассамблеи

Об этом сообщает в Twitter пресс-служба постоянного представительства Украины в ООН.

Сессия начнет работу 18 сентября 2018 года.

Ранее Украина направила в ООН обращение из-за незаконных выборов в оккупированном Крыму.

В ООН нашли способ обойти вето России в Совете Безопасности.

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