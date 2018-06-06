После перехода из "Шахтера" в МЮ на Instagram Фреда подписалось 130 тыс. фанов
6 июня, 2018, 11:25
После перехода бразильского футболиста Фреда из "Шахтера" в "Манчестер Юнайтед" стремительно возросло количество его поклонников в Instagram
Об этом свидетельствует статистика на странице Фреда в Instagram.
До перехода в английский клуб у бразильца было 200 тыс. подписчиков, а сейчас - 332 тыс.
- По неофициальной информации "Манчестер Юнайтед" заплатил "Шахтеру" за полузащитника 60 млн евро, а его трансфер стал самым дорогим в истории украинского футбола.
- Фред отыграл в "Шахтере" 5 лет - он перешел в донецкий клуб из бразильского "Интернасьоналя" летом 2013-го. Хавбек провел за горняков 155 матчей, в которых забил 15 голов и отдал 15 результативных передач.
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