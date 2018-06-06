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Подозреваемый в избиении пенсионера на "Лисовой" извинился за свои действия

Представители группировки С14 пришли к подозреваемому в избиении военного пенсионера на рынке возле станции киевского метро "Лисовая"

Об этом в Facebook написал координатор С14 Сергей Мазур.

Представители С14 требовали у подозреваемого извинений.

"Табакидзе Беки и его родственники пообещали лично искупить вину перед пострадавшим", - заявил Мазур.

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