Подозреваемый в избиении пенсионера на "Лисовой" извинился за свои действия
6 июня, 2018, 19:54
Представители группировки С14 пришли к подозреваемому в избиении военного пенсионера на рынке возле станции киевского метро "Лисовая"
Об этом в Facebook написал координатор С14 Сергей Мазур.
Представители С14 требовали у подозреваемого извинений.
"Табакидзе Беки и его родственники пообещали лично искупить вину перед пострадавшим", - заявил Мазур.
- Напомним, 27 мая около метро "Лесная" в Киеве активисты пришли к киосков, чтобы отомстить за обиженного военного пенсионера, которого избил один из продавцов. Не обошлось без столкновений, часть ларьков было сокрушено.
- При этом злоумышленника полицейские задержали накануне.
- Полиция задержала 34 участников столкновений.
- 29 мая киевская местная прокуратура объявила о подозрении 24-летнему мужчине, который избил пенсионера на столичном рынке.
- 29 мая Деснянский районный суд Киева отпустил подозреваемых в погроме на “Лесной”.
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