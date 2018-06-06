По факту пожара в Чернобыле открыли уголовное производство
6 июня, 2018, 09:50
По факту возникновения пожара в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС открыто уголовное производство
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
"По факту пожара открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 245 (Уничтожение или повреждение лесных массивов) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.
Правоохранители проводят мероприятия по установлению причин пожара, выясняют все обстоятельства задымления и возгорания.
Сейчас в Чернобыльской зоне работают подразделения ГСЧС. Полицейские обеспечивают охрану общественного порядка и пропускной режим.
- Напомним, 5 июня стало известно, что в зоне отчуждения ЧАЭС загорелась сухая трава, огонь распространился и на местные леса. По состоянию на вечер того дня спасатели устранили угрозу распространения пожара за пределы Чернобыльской зоны. По состоянию на 21:00 площадь пожара отдельными очагами составляла около 6 гектаров.
- По состоянию на шесть часов утра 6 июня на месте событий наблюдались отдельные очаги горения и задымления на площади около 5 га.
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