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По факту пожара в Чернобыле открыли уголовное производство


фото: ДСНС
По факту возникновения пожара в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС открыто уголовное производство

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

"По факту пожара открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 245 (Уничтожение или повреждение лесных массивов) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Правоохранители проводят мероприятия по установлению причин пожара, выясняют все обстоятельства задымления и возгорания.

Сейчас в Чернобыльской зоне работают подразделения ГСЧС. Полицейские обеспечивают охрану общественного порядка и пропускной режим.

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