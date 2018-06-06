Одесский активист "Автомайдана" рассказал о подробностях нападения на него
Об этом он написал на своей сторнци в Facebook.
Активист отметил, что его ждали не менее 2 часов рядом с редакцией одесской филии Общественного.
"Начали наносить удары сзади по голове и пока я был на ногах - мог отбиваться. Ножевое ранение в район почек нанесли, очевидно, когда сбили с ног. Меня спас мой друг Михаил Кушнир, который в критический момент подбежал и начал отражать нападающих", - рассказывает Устименко.
Парень отметил, что нападавшие были профессиональные и почти безэмоциональные.
"В основном наносили точные удары в голову и ребрам. Медики, которые зашивали голову говорят, что ранения на голове похожи на резаные. И хотя действовали они средь бела дня в центре города, где было куча свидетелей (некоторые из которых оказывал мне первую помощь и остановил кровь) и множество камер, то мне подсказывает, что найдут их так же как и титушок из суда по Труханову ", - добавил активист.
Сейчас жизни Виталия Устименко ничего не угрожает.
- Напомним, 5 июня в Одессе с ножом напали на активиста Автомайдана, члена Совета общественного контроля Национального антикоррупционного бюро Украины Виталия Устименко
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