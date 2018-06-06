Одесский активист "Автомайдана" рассказал о подробностях нападения на него

6 июня, 2018, 08:21

Лидер одесского отделения "Автомайдана" Виталий Устименко рассказал о подробностях нападения на него 5 июня

Об этом он написал на своей сторнци в Facebook.

Активист отметил, что его ждали не менее 2 часов рядом с редакцией одесской филии Общественного.

"Начали наносить удары сзади по голове и пока я был на ногах - мог отбиваться. Ножевое ранение в район почек нанесли, очевидно, когда сбили с ног. Меня спас мой друг Михаил Кушнир, который в критический момент подбежал и начал отражать нападающих", - рассказывает Устименко.

Парень отметил, что нападавшие были профессиональные и почти безэмоциональные.

"В основном наносили точные удары в голову и ребрам. Медики, которые зашивали голову говорят, что ранения на голове похожи на резаные. И хотя действовали они средь бела дня в центре города, где было куча свидетелей (некоторые из которых оказывал мне первую помощь и остановил кровь) и множество камер, то мне подсказывает, что найдут их так же как и титушок из суда по Труханову ", - добавил активист.

Сейчас жизни Виталия Устименко ничего не угрожает.