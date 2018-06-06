Обыски на Житомирщине: руководителей областной ГФС подозревают в "крышевании" фиктивного бизнеса

6 июня, 2018, 18:33

Генеральная прокуратура проверяет причастность руководителей Государственной фискальной службы в Житомирской области к компаниям по отмыванию средств

Об этом сообщает пресс-служба ГПУ в Facebook.

Во время досудебного расследования установлена группа лиц, которые в течение 2016-2018 годов при помощи подконтрольных им фиктивных и транзитных предприятий оказывали компаниям услуги по конвертации денежных средств, документальному прикрытию бестоварных операций и незаконному формированию налогового кредита.

Для прикрытия незаконной деятельности фигуранты создали более 100 транзитных и фиктивных субъектов хозяйственной деятельности. Таким образом в течение 2016-2018 годов были проконвертированы свыше 140 млн грн.

Следователи подозревают, что сотрудники Главного управления Государственной фискальной службы в Житомирской области прикрывали деятельность "конвертационного центра", способствуя противоправной деятельности указанных субъектов хозяйственной деятельности с признаками фиктивности путем их избежания проведения налоговых проверок, предоставляя возможность их длительного функционирования и как следствие уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Во время проведения следственных действий были проведены обыски кабинетов руководителей ГУ ГФС в Житомирской области. Результатом проведенных мероприятий стало изъятие документации, черновых записей, компьютерной техники, флеш-накопителей. Кроме того, в рабочем кабинете одного из руководителей ГУ ДГФС в Житомирской области изъяты денежные средства неизвестного происхождения в размере 191 тысяч грн.